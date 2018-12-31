لن تصدق ماذا سرق هذا القرد الصغير ( فيديو )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

القرود معروفون بذاكائهم وطرافتهم ، لكن ذكاء هذا القرد حقاً قد يشكل خطراً على المجتمع ، فهو قادر على تنفيذ سرقات احترافية .

فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اللحظة التي أقدم خلالها قرد على سرقة لوحة سيارة بماليزيا وكأنه درب على هذا .



وبحسب الفيديو الذي صوّره أحد الموجودين في المكان، فقد ظهر القرد وهو يقوم بنزع اللوحة الأمامية لسيارة مركونة في موقف، واللافت أنه سرعان ما صعد على سطح السيارة ومعه اللوحة.





إشارة الى أن الشخص الذي صوّر هذا الفيديو أرفقه بتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح من خلاله أنه كان يحتسي الشاي برفقة أصدقائه عندما رأى مجموعة من القرود في موقف للسيارات، لافتاً الى أنه بدأ بالتصوير بواسطة الهاتف عندما رأى قرداً اقترب من السيارة وحاول نزع اللوحة.

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