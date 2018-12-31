ظهور نادر لحبّار عملاق أمام أحد المرافئ اليابانية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من النادر جدًا رؤية حبار عملاق على قيد الحياة والأمر الأكثر إثارة وندرة هو أن تراه مبحرا بجوار مرساة قاربك.

وقد سجلت عدسات الكاميرا ظهورا نادرا ومبهرا لواحد من أكبر هذه الرخويات رأسيات الأرجل في خليج توياما على الساحل الغربي لليابان، وهي منطقة معروفة بالفعل بأنها موطن لحبار اليراع المذهل، والذي يتوهج بالأزرق قزحي الألوان وصادفت مشاهدة هذا العملاق بوقت تتجمع فيه أعداد كبيرة من الحبار من أجل التزاوج.

ومع أن رؤية الحبار متوقعة في تلك المنطقة خلال هذه الفترة إلا أن حجم هذا الزائر كان أكبر بأشواط مما كان متوقعا. وفقا لموقع "motherboard".

وتقول التقارير إن هذا المخلوق تم تصويره في 24 ديسمبر / كانون الأول، حيث شاهدته كاميرا تحت الماء تسبح بالقرب من مراسي القوارب. ويقال إن طوله يبلغ 13 قدمًا. ويرى بعض المختصين أنه قد ينتمي الى فصيلة الـ "Architeuthis"، وهو مخلوق مسكنه أعماق المحيطات ويمكن أن يصل طوله إلى 43 قدمًا.

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