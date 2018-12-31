شاهد مقلدة صوت Siri البشري.. ستذهلك (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حظي فيديو لإمرأة تقلّد صوت المساعد الصوتي Siri بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي،وقد حصد حتى الساعة أكثر من 16 مليون مشاهدة على تويتر.



فمقطع الفيديو يظهر امرأة تقلّد صوت سيري بطريقة مذهلة بحيث لم يستطيع النشطاء التفريق بين الصوتين.





أما السيدة التي اشعلت الإنترنت، فهي مغنية راب أمريكية وتعرف باسم Caz، وأصبحت نجمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصوتها المطابق للمساعد الصوتي الخاص بآبل Siri.

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