أعتاب الأربعين.. السن المثالية لاستقرار الحياة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

إذا كنتم في العشرينات أو بداية الثلاثينات من عمركم ولم تتبلور تفاصيل حياتكم بشكل واضح، ليس عليكم ان تشعروا بالذعر، فقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أنّ الشعور بالأمان الوظيفي والحياة عموماً , يجب أن يكون في حدود سن الـ 39، أي على أعتاب الأربعين.

وتقترح الدراسة أنه بحلول سن الـ 29 يجب أن تكون لدينا مجموعة آمنة من الأصدقاء، وبحلول سن الـ 31 يجب أن نكون قد التقينا بمن نحب أو شريك المستقبل.

ولفتت الدراسة إلى أنّ هذا يعني أنّ الشباب في العشرينات أو بداية الثلاثينات من عمرهم ليس عندهم مشكلة إذا لم تتبلور تفاصيل حياتهم بشكل واضح، والشعور بالفوضى يجب ألا يشعرهم بالذعر، موضحةً: "لكن إذا كنت قد تجاوزت التاسعة والثلاثين، وما زلت مشتت الوجهة، فيمكن أن يعتريك قليل من الأسف".

وبيّنت الدراسة التي أجريت بواسطة إحدى شركات التأمين على الحياة، والتي شملت 2000 شخص، أنّه ينبغي أن يكون الشخص البريطاني العادي في سن الـ 39 قد وجد مهنته وشكّل فلسفته للحياة ونسج علاقاته الاجتماعية.

وبالطبع لابد أن كثيراً من الأشياء يجب أن تكون قد تم ترتيبها من وقت سابق.



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