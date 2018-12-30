4 أحداث غريبة تناقلها الناس بكثافة في 2018.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العام 2018الكثير من الأحداث في مختلف المجالات، ولاقت أخبارها انتشاراً واسعاً بين الملايين حول العالم. غير أنّ هذه الأحداث ليست علمية أو فلكية أو أبحاث طبية، إذ أنها تحمل في طياتها نوعاً من الغرابة، فإليكم أبرزها:

- عطسة تكسر رقبة رجل

أصيب رجل في بريطانيا يبلغ من العمر 34 عاماً بكسر في رقبته، بسبب كتمه عطسته. وحينها، شدّ الرجل على أنفه وأبقى فمه مغلقاً خلال العطس بقوة، وسمع على الفور طقطقة في عنقه. وبعد وقت قصير، شعر الرجل بألم في الحلق والرقبة، واُصيب بعدها بتورم في الرقبة، وتغير صوته، ما جعله يذهب إلى المستشفى، حيث أمضى قرابة 14 يوماً.

- مظلة شمسية تخترق جسد امرأة

تعرضت امرأة أمريكية لحادث غريب على شاطئ ولاية ماريلاند، بعدما رمت الرياح بمظلة شمسية في الهواء قبل أن تسقط وتستقر مباشرة في على جسد المرأة.

- الوهم السمعي "ياني أم لوريل":

أثار مقطع صوتي انتشر بشكل واسع عبر شبكة الإنترنت، التساؤلات بين المستخدمين حول ما إذا كانوا يسمعون صوتاً يقول: "ياني" أو "لوريل".

إلاّ أنّ الأستاذ المساعد في الاختبار وعلم الأعصاب الإدراكي في جامعة ماستريخت، لارس ريكي، أكد لموقع "ذي فيرج" أنّ الأمر لا يتعلق بوهم، بل إن السر في الواقع يكمن في التكرار وآلية عمل الأذنين لدى كل فرد، وما يتوقع سماعه.

- الثور الكبير للغاية "نيكرز"

نجا الثور الضخم "نيكرز" من الموت، وهو من نوع الهولشتاين فريزيان الهولندي، بعدما أراد المزارع الأسترالي الذي ربّاه ذبحه في المسلخ. إلاّ أنّ طلب المزارع لقي رفضاً من القائمين على هذا المسلخ، نظراً لحجم ووزن الثور الثقيل.

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