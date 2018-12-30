هاتف "آبل" الجديد يشتعل في جيب رجل أمريكي.. والأخير يتوعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجا رجلٌ أمريكي يدعى جوش هيلارد بأعجوبة، من حادثِ انفجار هاتفه الذكي "آيفون أكس أس ماكس"، الذي كان موجوداً في جيب بنطاله الخلفي.

وفي التفاصيل، فقد كان هيلارد، وهو من ولاية أوهايو الأمريكية، ماكثاً في غرفة الاستراحة ضمن مكان العمل في مدينة كولومبوس ومعه زميلته. عندها، لاحظ الرجل أنّ الهاتف بدأ يُطلِقُ بشكلٍ عشوائي كمية كبيرة من الحرارة، بالإضافة إلى دخانٍ باللونين الأخضر والأصفر. وعندها، شعر هيلارد بالإرتباك الشديد، كونه لا يستطيع خلع بنطاله في ظلّ وجود زميلته، وآثر أنْ يجد مساحة خاصة أكثر لذلك.

وفي تلك اللحظة، انفجر الهاتف لتشتعل النيران بالبنطال، وقد تمّ إخماده على وجه السرعة. ويسعى هيلارد حالياً إلى "إتخاذ إجراء قانوني بسبب الصدمة النفسية والجسدية التي أصيب بها كنتيجة مباشرة للإنفجار، والسعي لمقاضاة شركة آبل المصنعة للهاتف". إلى جانب ذلك، فإنّ خدمة العملاء والسلامة في الشركة عرضوا على هيلارد الحصول على هاتفٍ جديد كتعويض، غيرَ أنّ الأخير لم يعتبر هذا العرض وسيلة مقبولة لتسوية قضيته.

مصدر الصور: mobilanyheter

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