مفاجأة.. النيران تحرق شعر ملكة جمال أثناء تتويجها (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوثق حادثة مروعة وقعت لحظة تتويج ملكة جمال أفريقيا للعام 2018.

وبحسب الفيديو، وأثناء تتويج الشابة دوركاس كاسيدني، ملكة لجمال أفريقيا للعام 2018، اشتعلت النيران في شعرها أثناء وقوفها على المسرح، نتيجة لسوء استخدام الألعاب النارية.

وعلى الفور، تدخل فريق الطوارئ الموجود في مكان الإحتفال لإنقاذ كاسيدني، التي لم تصب بأي أذى.

مصدر الصورة: Adevarul

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