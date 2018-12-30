فتاة مصرية تدخل السجن.. هذا ما فعلته بـ"قرد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة المنصورة في مصر على فتاة تدعى "ن.أ." تبلغ من العمر 25 عاماً، بالسجن لمدة 3 سنوات، لتحرشها بـ "قردٍ" في مكان عام. وأوضحت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "هذا الحكم جاء بعد اتهام المحكمة للفتاة بـ"التحريض على الفسق وارتكاب فعلٍ فاحشٍ علناً".

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على الفتاة في تشرين الأول/أوكتوبر الماضي، بعد انتشار فيديو لها على يوتيوب مدته دقيقة ونصف، يوثق واقعة التحرش التي حصلت في محل لبيع الحيوانات بمدينة دلتا النيل، في ظلّ وجود مجموعة من الأشخاص الآخرين في المكان.

وخلال التحقيقات، اعترفت الفتاة بالواقعة، وأقرّت بأنها "لم تكن تنوي أن تأتي بفعلٍ فاحش علناً"، لافتةً إلى أنّها "كانت تسير برفقة بعض أصدقائها في أحد شوارع المنصورة، ووقفوا بجوار محل لبيع الحيوانات الأليفة، وقامت بملاعبة قرد في قفص بطريقة غير سويّة".

ولفتت الفتاة إلى أنّ "أحد أصدقائها عمد إلى تصوير الفيديو، ولم تكن تعلم أنه سيقوم بنشر المقطع على صفحات التواصل الاجتماعي".

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