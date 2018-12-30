تسلا تبحث عن 100 متطوع ليجربوا نظام القيادة الذاتية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في إطار التجارب التي تجريها شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات ذاتية القيادة ، تبحث تسلا عن المزيد من الأشخاص المتطوعين لاختبار نظام «أوتو بايلوت» الجديد بسياراتها،.

وقد أرسل رئيس الشركة إيلون موسك بريدا إلكترونيا إلى الموظفين فى محاولة للعثور على بضع مئات من المشاركين الداخليين لفترة الاختبار التجريبي للنظام. بحسب ما ذكر موقع engadget المعنى بشئون التكنولوجيا والتقنية.

ويعد هذا النظام بمثابة جزء من استعدادات الشركة لإطلاق هاردوير 3، وهو كمبيوتر شبكي عصبي، مصمم لإعطاء السيارات قدرات قيادة ذاتية كاملة.

وأصدر موسك للمرة الأولى دعوة للمختبرين في سبتمبر الماضي، وطلب نحو 100 متطوع للتقدم والانضمام إلى برنامج الاختبار الداخلي، وتكلف حزمة القدرة الكاملة على القيادة الذاتية 8000 دولار على قيمة سعر السيارة نفسها.

وفى رسالته إلى الموظفين، قال موسك إن جميع الموظفين والزبائن، الذين طلبوا الحزمة سيحصلون على ترقية مجانية إلى جهاز تيسلا أوتوبايلوت هاردوير 3.

وأضاف بأن هاردوير 3 لديها "قدرة أكثر من 1000٪ من هاردوير 2

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