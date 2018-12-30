تحفة تاريخية ترصد حقبة مهمة من تاريخ أمريكا.. ما قصتها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر أحد رجال الأعمال في ولاية أيوا الأمريكية، على 20 بكرة فيلم يعود تاريخها إلى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، وذلك أثناء بحثه في الطابق السفلي من مبنى اشتراه مؤخراً وسط مدينة دافنبورت.

وبحسب موقع "يو بي آي" الالكتروني، فإنّ الرجل ويدعى رودني سبياستيان، لفت في تصريح لتلفزيون كيو كيو سي أنّ "كل بكرة تحتوي على لقطات مدتها 30 ثانية، تعود لمعرض شيكاغو العالمي في عامي 1933 و1934"، موضحاً أنّه "شاهد مقطعاً واحداً من هذه الأفلام فقط، نظراً لأن تكلفة مشاهدتها باهظة الثمن وتبلغ حوالي 10 دولارات لكل ثانية".

واعتبر رودني أنّ "هذه الأفلام تعد ثروة حقيقية، لأنها ترصد حقبة مهمة من تاريخ الولايات المتحدة".

مصدر الصورة: يوتيوب

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