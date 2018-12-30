بعد يوم على إعلان شفاء زوجته من السرطان.. رجل يربح مليون $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد يومٍ واحدٍ من إعلان الأطباء أنّ زوجته شُفيت بالكامل من سرطان الكبدوالقولون، ربح رجل ثمانيني يدعى هارولد ماكدويل مبلغ مليون دولار أمريكي، بعد مراهنته في أحد الكازينوهات في مدينة أتلانتيك سيني.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإنّ "فوز ماكدويل جاء بعد الخبر السار الذي تلقاه من الأطباء بشأن زوجته، التي خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم في الكبد". ولفتت الصحيفة إلى أنّ "السيدة مكثت في المستشفى لمدة طويلة للعلاج من سرطان القولون، أعلن الأطباء أنها شفيت من المرض القاتل وأنها ستستعيد عافيتها قريباً".

ويقول رجل الأعمال المتقاعد، إن "فرحته بشفاء زوجته تضاعفت بعد فوزه بالمليون دولار، وأنه ينوي التبرع بجزء من المبلغ للأعمال الخيرية، كما سيتخدم الجزء المتبقي في السفر برفقة زوجته في رحلة بحرية طويلة، إضافة إلى تحسين ظروف أبنائه المادية".

مصدر الصورة: New York Post

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