20 موقع سيريالي في أمريكا عليك أن تزورهم قبل أن تموت! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )

إذا كنت ممن يسافرون إلى الولايات المتحدة باستمرار ، عليك أن لا توفت زيارة هذه الأماكن التي تقدم لك فيها الطبيعة أعجب وأغرب صورها ..

اليك 20 من هذه المناطق السريالية الرائعة ..

1 كهوف مندنهول المتجمدة Mendenhall Glacier Caves ، ألاسكا



في وادي مندنهول في جونو يوجد هذا النهر الجليدي الذي يبلغ طوله 12 ميلاً وهو موطن لبعض الكهوف الجليدية السريالية بشكل لا يصدق. إذا كنت من محبي التشكلات الجليدية الغريبة ، فلا تفوت رؤية هذا الكهف الجليدي المذهل .



2. الأنوار الشمالية The Northern Lights""، ألاسكا



الأنوار الشمالية هي واحدة من أجمل عجائب الدنيا ، وستوفر لك رحلة إلى ألاسكا مقعدًا في الصف الأمامي، لمشاهدة أفضل الأماكن لرؤية الأضواء في فيربانكس وأنكورج من 20 سبتمبر - 20 أبريل.



3. بريس كانيون ، يوتا

تشتهر هذه المجموعة من المدرجات الطبيعية الكبيرة ببدائلها ، وهياكلها الجيولوجية التي تتشكل من عوامل الطقس و الصقيع والتعرية. الصخور البرتقالية والأحمر والأبيض معاً تشكل مشهدا جميلاً .



4.كهوف كارلسباد نيو مكسيكو



في هذا المنتزه الوطني تحت الأرض الصخرية يوجد أكثر من 119 كهفًا معروفًا ، تكونت من الحجر الجيري وحامض الكبريتيك. يمكن للزوار الدخول من المدخل الطبيعي أو ركوب التلفريك لمسافة 750 قدم تحت الأرض.

5. حديقة تورتوجاس الوطنية الجافة ، فلوريدh

اتقع جزيرة النعيم المعزولة هذه على بعد 70 ميلاً تقريبًا غرب كي ويست في خليج المكسيك ، وتحيط بها المياه الصافية كما أنها وفيرة بـالحياة البحرية. يمكن الوصول إلى المنطقة عن طريق القوارب أو الطائرة المائية فقط ، لذلك اترك هاتفك في المنزل واستمتع بيوم بعيد عن الشبكة.

6. متنزه نا بالي "Na Pali" كوست ستايت ، هاواي



لا يمكن الوصول إلى ساحل Na Pali بالسيارة ، ولكن يمكن الوصول له بواسطة طائرة هليكوبتر أو عبر ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة. ، وهناك أيضًا كهوف يمكنك استكشافها على طول الساحل.



7. وادي يوسمايت ، كاليفورنيا



يغطى هذا الوادي الجليدي الذي يبلغ طوله 8 أميال في الصنوبر وتحيط به قمم الغرانيت مثل Half Dome و El Capitan. يُعد هذا الوادي سر جمال كاليفورنيا مكانًا مثاليًا للسياح والمصورين ، كما يوفر مسارات خلابة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة.



8. سافانا ، جورجيا



تعتبر سافانا أقدم مدينة في ولاية جورجيا ، وتتميز بشخصيتها الساحرة ومجموعة من أشجار الطحالب الإسبانية شبيهة بالحكاية.

9. بحيرة تاهو بولاية كاليفورنيا / نيفادا



تقع بحيرة المياه العذبة هذه على حدود كاليفورنيا ونيفادا ، وهي أكبر بحيرة على جبال الألب في أمريكا الشمالية. تجعل المياه الصافية والأشجار المحيطة مكانًا مثاليًا لقضاء العطلات.



10. بالز فولز ، واشنطن



يقع هذا المشهد الساحر في ولاية واشنطن ، وقد شارف على الانتهاء في عام 1984 عندما اقترحت مقاطعة مقاطعة فرانكلين العامة إنشاء سد للسماح بتوليد الطاقة الكهرومائية. قرر Ratepayers للحفاظ على السقوط.



11. ثورز ويل ، أوريغون



وهي نافورة مياه مالحة مدفوعة بقوة تيار المحيط.و على الرغم من كونه منظرًا رائعًا ، إلا أنه خطير جدًا ويجب على الزوار المضي قدمًا بحذر.



12.مارون بيلر سنوماس والدرنس " Maroon Bells-Snowmass Wilderness "، كولورادو



تقع هذه المنطقة البرية في جبال إلك في وسط ولاية كولورادو وفيها أكثر من 100 ميل من المسارات. أقرب مدينة في متناول اليد هي أسبن والمنطقة بأكملها تمتد على 181،000 فدان.



13. جبال سموكي ، ولاية كارولينا الشمالية / تينيسي



تعتبر جبال سموكيس شبه غابة من جبال الآبالاش ، وهي سلسلة جبال على طول الحدود بين ولاية كارولينا الشمالية وتينيسي. إنها الحديقة الوطنية الأكثر زيارة في الولايات المتحدة ، حيث يزورها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا.

14. جراند بريسماتيك سبرينغ ، وايومنغ

هذه المجموعة الطبيعية من الألوان الشبيهة بألوان قوس قزح هي أكبر الينابيع الساخنة في الولايات المتحدة. وثالث أكبر ينابيع ساخنة في العالم. وهي تقع في حديقة يلوستون الوطنية ، والتي لديها أيضا مشاهد رائعة أخرى لرؤية مثل حوض مورنينغ جلوري ، أولد فيثفول ، وغراند كانيون من يلوستون.



15. حديقة زيون الوطنية ، يوتا



يقع بالقرب من سبرينجديل ، يوتا ، هذا المنتزه الرائع الذي تبلغ مساحته 146000 فدان هو وجهة شهيرة لعشاق الطبيعة. الميزة البارزة هي Zion Canyon ، الذي يبلغ طوله 15 ميلاً وبعمق نصف ميل. هو الأماكن الأخرى التي يمكنك زيارتها أثناء وجودك مثل "مترو الأنفاق".



16 - منتزه بادلاندز الوطني ، جنوب داكوتا



تجدر الإشارة إلى أن الجبال الصخرية الحمراء والبرتقالية تجذب ما يقرب من مليون زائر سنويًا إلى منتزه بادلاندز الوطني. استخدم الأمريكيون الأصليون هذه المنطقة كـمناطق لل-صيد لمدة 11000 عام تقريبًا.



17. سكاجيت فالي تيوليب فيلدز ، واشنطن

تقع في ولاية واشنطن ، ويأتي مئات الآلاف من الزوار إلى حقول التوليب بين 1-30 أبريل لرؤية هذه الزهور الرائعة .

18. الظباء كانيون ، أريزونا

ينقسم هذا الوادي إلى قسمين مختلفين ، يشار إليه عادة باسم "الكراك" و "The Corkscrew". المغطاة اللون الطبيعي وهيكل فريد وهو حلم لعشاق الانستغرام والتصوير .



19- واتكينز غلين ستيت بارك ، نيويورك

نعلم جميعًا أن شلالات نياجرا هي مشهد يمكن مشاهدته ، لكن تقع جنوب بحيرة سينيكا في منطقة بحيرات Finger ، وهي تقع في منطقة أقل شهرة تشبه الخيال تدعى Rainbow Bridge and Falls. سوف تـجعلك تشعر وكأنك في فيلم سيد الخواتم the lodr of the rings .



20. برج ديفلز ، وايومنغ

أو المعروف بـبرج الشياطين هو تدخل حراري عملاق يرتفع 5،000 قدم فوق مستوى سطح البحر.

مصدر الصور : buzzfeed

اقرأ أيضاً :

طماطم وبطيخ تنموا في ألمانيا.. والعلماء في حيرة!

بالصور | 15 إطلالة متشابهة لميغان وكيت .. أيهما بدت أجمل؟