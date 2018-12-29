1000 منحدر للكراسي المتحركة في الامارات

... لماذا نحن نعيش في عصر الكرسي؟ لماذا لا يوجد ذكر كراسي في الكتاب المقدس؟ أو في جميع ما ذكره هوميروس؟ أيضا لا يوجد أي ذكر لها في مسرحية هاملت التي كُتبت عام 1599...

... كيف ينتقل القمل؟ وكيف يمكن القضاء عليه نهائياً؟ اليكم أهم الأسرار هو نوع من الحشرات المتطفلة وتحتاج هذه الحشرات الى مضيف للعيش فيه، كرأس الانسان، اذ لا تستطيع هذه الحشرات أن تعيش بدون مضيف بشري حصراً، أي لا يمكن أن تجدها عند الحيوانات الأليفة.

... صورة بدقة 200 مليار بيكسل.. لن تتخيل أبدا إلى أين تصل قدرتها ماهي أقصى دقة قد تتخيلها لصورة متلتقطة بأحدث الكاميرات وأعلاها سعراً ؟ 30 ميغا بيكسل ؟ 50؟ أكثر أوأقل ؟ تخيل لو استطعت تصوير صورة بدقة أعلى من هذا بكثير؟