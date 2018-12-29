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1000 منحدر للكراسي المتحركة في الامارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ساعدت فتاة تدعى شوبهيكا كالرا، من خلال مبادرتها Wings of Angelz على بناء أكثر من 1000 منحدرات للكراسي المتحركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
Station.

ومن المقرر أن تطلق  شوبهيكا، التي فقدت قدرتها على المشي، مع فريق من المتطوعين، تطبيقًا لتسجيل الأماكن التي لا تصل اليها الكراسي المتحركة ومتابعة الأمر مع السلطات لجعلها متاحة لهم. وسيتم إطلاق تطبيق 'Wings of Angelz في 12 يناير في محطة مترو الإمارات.
 

 

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