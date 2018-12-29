نتفليكس تتيح للمشاهد اختيار نهاية أحد مسلسلاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أتاحت شركة نتفليكس، للمشاهدين لأول مرة اختيار نهاية أحد مسلسلاتها الشهير فقد كشفت شبكة "نتفلكس" رسميا عبر موقعها الرسمي أن الموسم الخامس المنتظر من مسلسل"Black Mirror" القادم بعنوان "Bandersnatch" سوف يكون فيلمًا مكونا من أكثر من 5 ساعات في تجربة هي الأولى من نوعها، حيث قامت بوضع مسمى فيلم في صفحة المسلسل الرسمية للموسم الخامس.





وأضافت الشبكة أن مدة الحلقة الواحدة من المسلسل 90 دقيقة، ولكن مدتها الفعلية ستكون 312 دقيقة ما يقارب الـ5 ساعات، بحيث يستطيع المشاهد تحديد مصير الشخصيات كما في ألعاب الفيديو، وكل خيار تختاره سيضعك في مشهد مختلف بحسب اختيارك.



ومن المعروف أن المسلسل عبارة عن مختارات قصصية تليفزيونية تستعرض الجانب المظلم من الحياة والتكنولوجيا، في حلقات منفصلة، كل حلقة أشبه بفيلم قصير يحكي قصة، أغلبها تلقى الضوء على السوداوية داخل النفس البشرية.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجوم ليندساي دونكان وروري كينير وتوم كولين وروبرت ايفيريت ووكريس مارتن هيل وجون هام ومايكل سمايلي وكلوي بيري وجودي ويتاكر وهايلي اتويل وهانا جون كأمين ودومنال جليسون وغيرهم.



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