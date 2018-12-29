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كيف يتم التخلص من الذكريات السيئة في نيويورك؟

أخبار الآن| نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

تجمع سكان ٌ وزائرون في ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك الامريكية ، عند آلة تمزيق أوراق ، للتخلص من ذكرياتهم الحزينة والمؤلمة لعام 2018 استقبالا لسنةٍ جديدة بالسعادة والبهجة.

وشارك العشرات في الفعالية ومزقوا وثائق متعددة تحمل ذكريات سيئة من مدفوعاتِ الرهن العقاري العالية إلى فواتير الكهرباء ، وكذلك تصريحاتٍ مكتوبة تـُمثل الاعتداء الجنسي وغيرَها.

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