وفاة أكبر محارب أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفي ريتشارد أوفر تون، أقدم وأكبر محاربٍ أميركي شارك في الحرب العالمية الثانية وأكبر معمر في الولايات المتحدة ، عن عمر ناهز 112 عاماً.

وأوضحت عائلة أوفر تون أن الجندي الأميركي المخضرم كان قد دخل المستشفى بعدما أصيب بالتهاب رئوي، بحسبما أفادت قناة «سي إن إن» الأميركية.

وتطوع أوفرتون في الجيش الأميركي عام 1942، وعمل مع كتيبة مهندسي الطيران رقم 188، وهي وحدة خدمت في كثير من الجزر بالمحيط الهادي.

وضمن تكريم أقيم في يوم المحاربين القدامى عام 2013، أشاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأوفرتون، وقال: «كان أوفرتون في بيرل هاربور عندما كانت البوارج مشتعلة، وكان موجوداً في أوكيناوا (اليابان)، وفي آيوو جيما أيضا، وخرج من هناك بإرادة إلهية»، وفقاً لـ«سي إن إن».

وعاش أوفرتون في ولاية تكساس الأميركية، وأوضح في حديث لـ«سي إن إن» عام 2013، أنه «لا يحب التفكير أو التحدث عن الحرب»، وأنه «نسي كل هذه الأشياء».

وتابع حينها: «يعود الفضل إلى الله لأنني عشت كل هذه الفترة الطويلة؛ حيث إنني لم أتناول الدواء أبداً».

ونعى حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، أوفرتون، قائلاً: «لقد كان أيقونة أميركية وأسطورة تكساس».

وأضاف أبوت: «بذكائه وروحه الطيبة لمست حياة أوفرتون كثيرين، فجعلنا فخورين أن نكون أميركيين».

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