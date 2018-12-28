رحالة يدخل التاريخ لعبوره القارة القطبية سيراً على الأقدام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن الرحالة الأمريكي كولين أوبرادي، من قطع مسافة فاقت الـ1600 كلم من السهول والمرتفعات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، في مدة وصلت إلى 54 يوماً.

إلاّ أنّ الأبرز في الأمر هو أنّ "أوبرادي قام بجولته من أقصى شمال القارة وحتى سواحلها الجنوبية، سيراً على الأقدام ومن دون الإعتماد على أي مساعدة خارجية، ليصبح أول إنسان يقوم بهذا الإنجاز الإستثنائي".

وتحدث أوبرادي عن الساعات الـ32 الأخيرة من الرحلة، واصفاً إياها بـ"الصعبة" وقال: "كانت الأصعب في حياتي، ولكنها بكل صدق كانت إحدى أفضل اللحظات التي شعرت بها".

ورافق أوبرادي صديقه البريطاني لويس رود، لينطلقا معا، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من مخيم "Union Glacier" الواقع شمال القارة، في رحلة استغرقت 40 يوماً.

وفي العام 1997، قطع الرحالة النرويجي بورج أوسلاند القارة الجنوبية كاملة، لكنه اعتمد في رحلته على طائرة ورقية للاستفادة من قوة الرياح، ما يعني أنه اعتمد على وسيلة مساعدة خارجية، وهذا ما لم يلجأ إليه الرحالة أوبرادي في رحلته الأخيرة.

وفي العام 2016، حاول الضابط في الجيش الإنجليزي ويدعى هنري ورسلي تنفيذ الرحلة نفسها، إلاّ أنه لم يفلح في ذلك ومات بينما يحاول إتمامها دون تلقي أي نوع من المساعدة.

مصدر الصورة: Instagram/ Colin O'Brady

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