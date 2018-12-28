حادثة طريفة.. لصّ طلب نجدة الشرطة لإخراجه من سيارة يسرقها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حادثةٍ غريبة وطريفة حصلت في مدينة تروندهايم - النرويج، تلقت الشرطة اتصالاً من شخصٍ لم يتم ذكر اسمه، طالباً منها التدخل لمساعدته بعدما علق داخل سيارةٍ كان يحاول سرقتها من معرض سيارات.

وبحسب التفاصيل التي ذكرتها إذاعة "إن آر كيه" النرويجية، فإنّ "الشاب اللص اتصل من مكتب موزع السيارات في ثالث أكبر مدن النرويج، بعدما علق داخل سيارة متوقفة خارج المعرض"، لافتةً إلى أنّه "يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو معروف لدى الشرطة بارتكاب الجرائم الصغيرة".

وفي تغريدةٍ لها عبر "تويتر"، أوضحت الشرطة إلى أنها "على أثر تلقيها الإتصال، هرع عناصرها إلى المكان لإخراج اللص، ومن ثم تم اقتياده إلى مركز الإعتقال".

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