تعرفوا إلى أفضل وجهة للسياح في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتلّت مدينة سوتشي الروسية، المركز الأول ضمن قائمة أفضل وجهة للسياح خلال العام 2018، بين المدن الروسية والأجنبية.

وبرز ذلك في تصنيف وضعه خبراء شركة "Biblio Globus" السياحية، بناءً لتحليل أجروه على أكثر من مليون رحلة سياحية جرت عام 2018 إلى 50 وجهة روسية وأجنبية.

كذلك، فقد دخلت القائمة مدن ومناطق سياحية روسية أخرى كمنتجعات إقليم كراسنويارسك وشبه جزيرة القرم (أنابا وتوابسي وغيلينجيكي)، وإقليم ستافروبل ومدن الطوق الذهبي وسط روسيا.

ومن بين الدول الأجنبية التي دخلت التصنيف، تركيا وقبرص واليونان وتونس. وشملت القائمة أيضاً إسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وجمهورية الدومينيكان والتشيك وأبخازيا.

للمزيد:

تحليق "الحوت الطائر" من بين الفيديوهات الأكثر شعبية في 2018