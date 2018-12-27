بين البيبسي والكوكاكولا.. إليكم سر المذاق المختلف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حول العالم، هناك مشروبان غازيان أساسيان شهيران، وهما الكوكاكولا والبيبسي. غير أنَّ الكثيرين يعتقدون أنّ كل واحدٍ من هذين المشروبين يتسمّ بمذاقٍ معين. علمياً، فإنّ هناك تشابهاً كبيراً بينهما، لناحية لون المشروب ومكوناته، إذ يحتويان على الصوديوم والسكر والمياه الغازية والكافيين والنكهات الطبيعية.

ورغم ذلك، فإنّ هناك مذاقاً مختلفاً، وهذا ما أكده الصحفي مالكوم غلادويل في كتابه "في لمح البصر"، الذي لفت إلى أنّ "للبيبسي مذاقاً أكثر حلاوة من كوكاكولا، فضلاً إلى احتوائه على نكهة من الحمضيات".

كذلك، فإنّ "مشروب كوكاكولا يحتوي على كمية أكبر من الفانيلا بالزبيب، في حين أنّ علبة البيبسي البالغ وزنها 12 أونصة (وزن الأونصة 28 غراماً) تحتوي على حامض الستريك، وهو الذي تفتقده الكوكاكولا".

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