الأمير تشارلز ينظم حفل أوركسترا سرّي لإيقاظ زوجته من النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أنه نظم بشكل سري حفل أوركسترا لتعزف مقطوعة للموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر يوقظ بها زوجته كاميلا، دوقة كورنوال، يوم عيد ميلادها الموافق 17 يوليو/تموز 2007.

واستيقظت كاميلا، التي تزوجت بالأمير في أبريل/نيسان 2005 ، يوم عيد ميلادها الستين على إيقاع أوركسترا صغيرة تعزف Idilio de Sigfrido، المقطوعة السيمفونية التي ألفها فاجنر في عام 1870 وأهداها لزوجته كوسيما.

واعترف ولي العهد البريطاني، البالغ من العمر 70 عاما، بالجانب الرومانسي في شخصيته خلال مقابلة مع برنامج "غراميات خاصة"، الذي تبثه محطة "راديو 3" بشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وذكر فيها أيضا أن الموسيقى جزء "مهم للغاية" في حياته.

وقامت الأوركسترا الفيلهارمونية، التي يرعاها تشارلز، بعزف المقطوعة السيمفونية المخصصة لكاميلا البالغة من العمر حاليا 71 عاما.

ولم يحدد الأمير تشارلز في أي مكان من مقراته نظم الحدث لزوجته، والذي تم بعد عامين من زفافهما في قلعة ويندسور. كما حكى الأمير أنه يسمع الموسيقى ليلا أو عندما يرسم.

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