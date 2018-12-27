أسترالية تخسر 40 كغ من وزنها بعد تخليها عن عادة سيئة واحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد معانتها من زيادة الوزن، وإدمانها على تناول الطعام والوجبات السريعة، نجحت الأسترالية كلوي كوكس في فقدان ما يقرب من 40 كغ من وزنها بفضل توقفها عن تناول الوجبات السريعة. وكانت السيدة كوكس (25 عاماً) اعتادت على تناول وجبات ماكدونالدز أربع مرات في الأسبوع على الأقل، ما أدى إلى زيادة وزنها بشكل مفرط. وفقا لموقع "ae.24".

ولم تبدأ كوكس بالتخلي عن أسلوب حياتها الغير صحي، إلا بعد أن أرسلت والدتها صورة لها وهي تحمل طفليها وأدركت بأن مظهرها بات غير لائق. وقالت كوكس معلقة على تجربتها: "كنت أعاني عند القيام بأي نشاط مهما كان بسيطاً، حتى أنني صرت أتجنب الخروج إلى المناسبات الاجتماعية، وفقدت الثقة بنفسي".

وواجهت كوكس مشاكل ضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية، أثناء حملها بطفليها بسبب وزنها الزائد، وبعد حملها الثاني قررت كوكس وضع حد لمعاناتها وبدأت برحلة إنقاص الوزن. وكان أول إجراء قامت به كوكس لتخفيض وزنها هو التخلي عن إدمانها على وجبات ماكدونالدز، إضافة إلى إدخال بعض التعديلات على حياتها.

وتمارس كوكس الآن التمارين الرياضية أربع مرات في الأسبوع في صالة للألعاب الرياضية، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ستار البريطانية.

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مصدر الصور: "dailystar".