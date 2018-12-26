مواصفاتها رائعة.. "شيفروليه" تطلق "Camaro" الجديدة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أزدلت شركة "شيفروليه" الستار عن النموذج الجديد من سياراتها "Camaro" الرياضية الشهيرة، التي شملتها تعديلات على الشكل الخارجي.

وتأتي السيارة الجديدة بواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة، ومصابيح LED مميزة، بالإضافة إلى جناح هوائي صغير على الصندوق الخلفي لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

وعلى صعيد المحرّك، فإنّ "Camaro" الجديدة تعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر، وهو قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.9 ثانية، بالإضافة إلى نظام دفع خلفي وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 سرعات.

وفيما خصّ القمرة الداخلية، فإنّها مزودة بمقاعد جلدية مريحة، ومقود رياضي بأزرار للتحكم بمختلف تقنيات المركبة، وشاشتين تعملان باللمس، واحدة في منتصف واجهة القيادة، وأخرى مقابل السائق مباشرة.

مصدر الصورة: avtonovostidnya.ru

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