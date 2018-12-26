شباب_crew | من غزة أجواء الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

على الرغم من الحصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ حوالي الـ10 أعوام ، إلا أن الغزيين يحترفون خلق الفرح والسعادة في الأعياد والمناسبات السنوية ..

ومع قرب نهاية العام احتفل مسيحيو غزة بعيد الميلاد وزينوا شجرة هائلة معلقين عليها أحلامهم وآمالهم ..

من غزة أرسل لنا الصديق سحر الكلمات هذه الصور والفيديوات الحصرية من داخل قطاع غزة والتي توثق الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة

واحتفل مسيحيو غزة بالرقص على الأغاني الوطنية الرقصة الشعبية " الدبكة " وقد اجتمعوا لتبادل الهدايا والمحبة .

يذكر أن عدد المسيحيين في قطاع غزة لا يزيد عن الـ2000 مسيحي، حيث نقص عددهم في غزة بالسنوات الـ10 الأخيرة، بسبب انتفاضة الأقصى عام 2000 والتي كانت سبباً في هجرة الشباب المسيحيين من قطاع غزة إلى الضفة أو للخارج، كما فعل الكثير من الشباب الغزي.

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