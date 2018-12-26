سعودي يتلقى فاتورة مياه بـ 129 ألف ريال (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل سعوديون مع مقطع فيديو تم عرضه على برنامج "تم" الذي يعرض على قناة السعودية الأولى حول شكوى مواطن سعودي من تلقيه فاتورة مياه مؤخراً بـ129 ألف ريال.

وقال مقدم البرنامج خالد العقيلي على الشكوى بقوله “129 ألف ريال فاتورة مياه، أنا شعرت أن أسفل منزله حقل بترول وليس مجرد فاتورة استهلاك من مياه”.

بدوره، أكد مدير عام التشغيل الذكي بشركة المياه عبدالرحمن الشهري، أنه كانت هناك إشكالية في قراءة العدادات بالماضي قبل أن تنجح الشركة في تركيب عدادات إلكترونية جديدة لـ87% من المشتركين.

وأوضح أن هناك خطة لاستكمال جميع المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه تمت إعادة برمجة آلية الفوترة بالكامل، بحيث يتم حجز الفواتير التي تأتي مرتفعة وتراجع من موظف مختص.

وأشار إلى أنه في السابق كان يتم حجز 200 ألف فاتورة لمراجعتها في الشهر، فلا يتم تصدير الفاتورة إلى المواطن حال التأكد من المبالغة فيها، وأما إذا كانت صحيحة فيتم تصديرها للمواطن، مبيناً أن النسبة التي يتم حجزها انخفضت ووصلت إلى 2.5% فقط.

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