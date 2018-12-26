سباق أصحاب المليارات نحو الفضاء.. رئيس "أمازون" في الطليعة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف رائد الفضاء الأمريكي تيري فيرتس أنّ "مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، سيقترب من تحقيق إنجاز فضائي هام من خلال السعي وراء الرحلات الفضائية التجارية، وسيتفوق على منافسيه ريتشارد برانسون وإيلون موسك، وهما من أصحاب المليارات".

وكان بيزوس أنشأ شركة "بلو أوريجين"، الهادفة إلى تخفيض تكلفة السفر إلى الفضاء في يومٍ من الأيام. وأشار رائد الفضاء إلى أن "نجاح صاروخ "فالكون-9" كنقطة تحول رئيسة في جعل إطلاق الأقمار الصناعية أرخص ثمناً وأكثر سهولة للاستخدام".

في المقابل، فإنّ فيرتس يعتقد أنّ "حماسة وشعبية إيلون موسك، مؤسس سبيس إكس، ساهمتا في جعل الناس يهتمون بالقضايا الفضائية"، إلى جانب شركة ريتشارد برانسون التي حققت نجاحاً كبيراً.

وقال فيرتس: "إنّ برانسون بارع، لكنّ محرك BE-4 الذي تصممه شركة بيزوس، سيكون أهم محرك صاروخي في القرن الواحد والعشرين. كما أن معظم برامجه منفصلة عن ناسا أو الحكومة، وأعتقد أنه سيحدث تأثيراً حقيقياً في الوصول إلى القمر، وإيصال الناس إلى الفضاء، والتأثير فعليا على اقتصاد الفضاء في القرن الواحد والعشرين".

للمزيد:

استخدامات تكنولوجية جديدة في 2018