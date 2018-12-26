خبراء: إقفال باب الغرفة أثناء النوم يحمي حياتكم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمد الكثير من الأشخاص إلى ترك باب غرفتهم مفتوحاً أثناء نومهم ليلاً، في حين أنّ البعض الآخر يفضّل إغلاقه.

إلّا أن مجموعة من الخبراء أكّدوا أنَّ "خطوة إقفال الباب مهمةٌ جداً وتؤثر بشكل كبير على حياة الأشخاص النائمين في الغرفة"، مؤكدين أنّ "الباب المغلق يضمن سلامة الأشخاص في حال وقوع حريقٍ في المنزل، إذ يساهم في إبطاء عملية انتشار اللهب، والتخفيف من الدخان السام".

ويعتقد بعض الأشخاص أنّ ترك الباب مفتوحاً قد يكون آمناً أكثر في حال حصول أيّ طارئ في المنزل. إلّا أنّ رجال الإطفاء يوصون بإغلاق الباب، كجزءٍ من تدابير السلامة. فنظراً إلى وجود العديد من المواد التركيبية في أثاث المنزل، التي تساهم في امتداد الحريق، فإنّه من الأفضل العمل على جعل غرفة النوم مفصولة عن باقي أرجاء المنزل، من خلال إقفال الباب.

ولذلك، يوصي الخبراء بضرورة القيام بهذه الخطوة المهمة، إلى جانب إقفال باب غرفة نوم الأطفال أيضاً، والتحقق من إقفال قارورة الغاز، والتأكد من عدم وجود أي مادة قابلة للإشتعال، فضلاً عن وضع خطة لهروب عائلتك في حال حدوثِ أي طارئ.

مصدر الصورة: Caracteres MX

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