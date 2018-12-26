بالتفاصيل: إليكم أسعار سيارات لاعبي الدوري الانكليزي الرخيصة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
كشفت صحيفة "الصن" البريطانية تفاصيل تتعلق بعدد من نجوم الدوري الإنجليزي، لناحية اقتنائهم لسيارات معقولة السعر، رغم تقاضيهم رواتب خيالية تمكنهم من شراء مركبات بأسعار باهظة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هؤلاء النجوم يتجنبون السيارات الفارهة مثل فيراري ولمبورغيني، لأنهم يريدون سيارات عملية.
إلى ذلك، فقد كشف موقع الإحصاءات على شبكة الإنترنت "ستاتيستا"، أنّ "معدل الأجر الذي يتقاضاه لاعبو أقل الأندية الإنجليزية مرتبة، يزيد عن المليون دولار سنويا، فيما يصل في حده الأعلى عن الأندية الثرية مثلمانشسر يونايتد إلى نحو 7 ملايين دولار".
وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين يمتلكون سيارات معقولة السعر، بحسب "الصن":
|إسم اللاعب
|النادي
|الدخل الأسبوعي (بالدولار الأمريكي)
|نوع السيارة
|سعرها (بالدولار الأمريكي)
|برناردو سيلفا
|مانشستر سيتي
|152 ألف دولار
|سمارت فورتو
|14 ألف دولار
|رحيم ستيرلينغ
|مانشستر سيتي
|380 ألف دولار
|سمارت
|14 ألف دولار
|نغولو كانتي
|تشيلسي
|367 ألف دولار
|ميني كوبر
|25 ألف دولار
|جون ستونز
|مانشستر سيتي
|126 ألف دولار
|ميني كوبر
|31 ألف دولار
|بيدرو رودريغيز
|تشيلسي
|126 ألف دولار
|بيجو 280 غاتي
|19 ألف دولار
مصدر الصورة: Daily Mail
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