بالتفاصيل: إليكم أسعار سيارات لاعبي الدوري الانكليزي الرخيصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية تفاصيل تتعلق بعدد من نجوم الدوري الإنجليزي، لناحية اقتنائهم لسيارات معقولة السعر، رغم تقاضيهم رواتب خيالية تمكنهم من شراء مركبات بأسعار باهظة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هؤلاء النجوم يتجنبون السيارات الفارهة مثل فيراري ولمبورغيني، لأنهم يريدون سيارات عملية.

إلى ذلك، فقد كشف موقع الإحصاءات على شبكة الإنترنت "ستاتيستا"، أنّ "معدل الأجر الذي يتقاضاه لاعبو أقل الأندية الإنجليزية مرتبة، يزيد عن المليون دولار سنويا، فيما يصل في حده الأعلى عن الأندية الثرية مثلمانشسر يونايتد إلى نحو 7 ملايين دولار".

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين يمتلكون سيارات معقولة السعر، بحسب "الصن":

قائمة بأسماء اللاعبين الذين يمتلكون سيارات معقولة السعر إسم اللاعب النادي الدخل الأسبوعي (بالدولار الأمريكي) نوع السيارة سعرها (بالدولار الأمريكي) برناردو سيلفا مانشستر سيتي 152 ألف دولار سمارت فورتو 14 ألف دولار رحيم ستيرلينغ مانشستر سيتي 380 ألف دولار سمارت 14 ألف دولار نغولو كانتي تشيلسي 367 ألف دولار ميني كوبر 25 ألف دولار جون ستونز مانشستر سيتي 126 ألف دولار ميني كوبر 31 ألف دولار بيدرو رودريغيز تشيلسي 126 ألف دولار بيجو 280 غاتي 19 ألف دولار

مصدر الصورة: Daily Mail

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