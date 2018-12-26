إيطاليا.. العثور على بقايا رفات حصان عمرها 2000 عام (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في اكتشاف يعد نادراً عثر علماء آثار ، على بقايا رفات حصان خارج أسوار مدينة بومبي الإيطالية.

وبحسب العلماء فإن رسن الحصان ولجامه موجودان عليه، ما قد يبين بأن صاحبه كان على وشك استخدامه، وربما كان على وشك الهروب من الكارثة التي حلت بالمدينة عام 79 بعد الميلاد، حيث انفجر بركان فيسفيوس والذي أدى إلى طمر المدينة بالرماد.

وتم العثور على بقايا الجثة مع أحصنة أخرى، ضمن ركام أحد المنازل، والذي كان يعود إلى جنرال روماني، أو لأحد القادة العسكريين.

وقد أدى انفجار البركان إلى اندثار القرية مع قرى أخرى مجاورة تحت ملايين الأطنان من الرماد والحمم البركانية، والتي أحالت القرى إلى أنقاض.

كما وجد العلماء في هذا البيت آلة لصنع النبيذ، وبعض الأفران بالإضافة إلى لوحات فسيفسائية جميلة.

مصدر الصور : ديلي ميل

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