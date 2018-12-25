موظفون يتلقون ضعف رواتبهم بمناسبة الميلاد.. ثم تأتيهم الصدمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الأعياد فرصة للتواد والتهادي ومناسبة تختبأ خلفها أجمل مفاجآت العام، فالمحبون والأهل والأصدقاء ينتظرون قدوم العيد كي يكشفوا ما في قلوبهم وجعباتهم من خبايا جملية.

وفي مفاجئة سعيدة قبل عيد الميلاد، حصل 4300 موظف سويسري بشركة "أكسا" الفرنسية للتأمين على مثلي راتبهم المعتاد في شهر ديسمبر/كانون الأول، لكن سرعان ما تبددت سعادتهم عندما عرفوا أنه لن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالمال الزائد.

وقالت "أكسا" إن الخطأ، الذي كتبت عنه صحيفة تاجيس- أنت سايجر اليومية وأكدته شركة التأمين اليوم الاثنين، حدث بسبب خطأ وقع بين الشركة والبنك الذي يتولى تحويل الرواتب. وللموظفين حرية الاختيار بين إعادة المال أو اعتباره أجرا مقدما عن شهر يناير/كانون الثاني.

ولم تكشف "أكسا" على الفور حجم المبلغ الذي دفعته بالخطأ، لكن بناء على متوسط الأجور في سويسرا، الذي يقدر بنحو 85 ألف فرنك سويسري سنويا، قد يكون المبلغ الزائد أكثر من 30 مليون فرنك سويسري (30 مليون دولار).

وقال متحدث باسم "أكسا" للصحيفة "كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ أهم شيء هو أن جميع الموظفين حصلوا على راتب شهر ديسمبر/كانون الأول قبل عيد الميلاد".

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