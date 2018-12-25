سعوديون يودعون عام 2018 بالنصائح والدعوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2019، وفى إطار توديع عام 2018 شارك العديد من المغردين على "تويتر" فى وسم ، الذي حصد الآف التغريدات محتلا المرتبة الثالثة بين الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية في السعودية وعدة دول عربية اخرى.

تنوعت أراء المشاركين في التعبير عن حالهم في السنة الجديدة، ورغبتهم فى أن يحمل عام 2019 مزيدا من الخير والإستقرار للشعوب العربية والإسلامية.

وحرص المشاركون على توجيه بعض الرسائل للسنة الحالية والدروس المستفادة منها وتقديم النصح لعام جديد يحمل في طياته الخير والسلام.

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