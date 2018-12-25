حيوانات شغلت العالم في عام 2018 (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في السنة التي شارفت على الانتهاء كان للحيوانات نصيب كبير في تصدر عناوين الأخبار .. اليكم بعض أبرز هذه الحيوانات

1. قط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القط لاري

2. على غرار العادة السنوية أجريت مراسم عيد الشكر في البيت الابيض حيث عفا الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" عن الديك الرومي!

وكان هذا الديك الرومي قد اختير في استفتاء حدث لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية

3. ماكرون تبنى دجاجة في معرض الزراعة في باريس وأوكلها مهمة توفير البيض الطازج له في قصر الإليزيه.

مصدر الصورة : أخبار الإمارات على تويتر

4. قطط محمد صلاح

5. دبٌ صغير يرافق أمه في صعود قمةٍ جبليةٍ مغطاة بالثلوج بالقرب من مدينة ماغادان في روسيا.

6. الخزامة المحنطة

7. الدب الروسي في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم

8. غزلان اليابان

9. قطط اليابان

10. وفاء كلب الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش بعد أيام من وفاة سيده

مصدر الصورة : جريدة الآن على تويتر

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