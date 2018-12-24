5 نصائح لإدارة الوقت من شأنها الإرتقاء بمسيرتك المهنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا شك أن المسيرة المهنية لا تتوقف عند الحصول على فرصة عمل، فإن كنت من لديه طموح للمستقبل، فلا بد من أن تصقل مهاراتك بالتدريب المستمر والإطلاع، ولكن ثمة شيء غاية في الاهمية سيساعدك على تحقيق النجاح وهو التحكم بالوقت أو إدارته.

تقول خبيرة الإرشاد والتطوير المهني "ليزا كواست" غالبًا ما أسأل: "كيف أستطيع أن أنجز الكثير في يوم واحد؟" وردي الدائم على هذا التساؤل بسيط.: "قم بجدولة ما تريد عمله يوميا". وفقا لموقع "forbes".

صحيح أننا متفاوتون في القدرات على ضبط النفس وإدراة الوقت، لكن حينما ننظر الى مسألة تنظيم الوقت بجدية، فإننا سنعمل ما بوسعنا لتحقيق ذلك، وخصوصا إذا ما أدركنا أن إدارة الوقت قد تكون العامل الأساسي المباشر لتلقي العلاوات والترقيات وبالتالي تحسين الدخل بشكل جيد.

تضيف كواست: إن كنت ممن لا يتقنون إدارة الوقت وينزعج من الإلتزام، قم بداية بتوثيق ما قمت بإنجازه قبل أن تحدد ما تريد فعله، وسترى كم من الوقت قد تم هدره دون جدوى وحينها ستبدأ رويدا رويدا بترتيب أوراقك وجدول أعمالك ومهامك اليومية، وهذا ما نصحت به إحدى صديقاتي، والتي صدمت بالقدر الهائل من الأعمال التي

يمكنها أن تنجزها يوميا إن هي حددت جدولا لما عليها فعله يوميا.

وفيما يلي 5 نصائح تقدمها خبيرة الإرشاد والتطوير المهني "ليزا كواست" لإدارة الوقت على الوجه الأمثل:

عليك كذلك معرفة أين يذهب وقتك: ولفهم ذلك تتبع وقتك لمدة أسبوع واحد ثم حلل النتائج.

خطط مسبقا: إجلس في مكان هادئ لمدة 15 إلى 20 دقيقة وخطط لأسبوعك المقبل، أكتب المشاريع والمهام الرئيسية التي تريد إنجازها.

حدد أولوياتك: رتب قائمة مهامك حتى تتمكن من تمييز الأنشطة الأكثر أهمية ثم الأسهل فالأسهل.

قسم وقتك وفقا للأولوية وليس بالتساوي: جدولة الوقت تبنى على أساس حجم المهام، وليس وفقا لعددها، وهذا ما يجب توخيه عند الشروع بكتابة قائمة الواجبات، فمن الطبيعي أن تتفاوت أحجام المهام التي نقوم بها يوميا، وعليه يكمن التخطيط الجيد للوقت في منح كل مهمة وقتا كافيا.

خصص وقتا للبريد الإلكتروني: خصص أوقاتًا محددة للتحقق من بريدك الإلكتروني، كما هو الحال في بداية اليوم، ولا تكرر الإنشغال به على طول الموجة خلال ساعات عملك، معظمنا يقول في نفسه، يمكنني العودة للتحقق من صندوق الرسائل في أي وقت، وهذا خطأ فادح فقد يصرفك هذا الأمر عن إنجاز مهام أكثر أولوية.

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