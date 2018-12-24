صور مثيرة لمخطط كبير.. "مخابئ يوم القيامة" للأثرياء فقط!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن "صور مثيرة لمخطط كبير، يهدف إلى تحويل مئات المستودعات العسكرية إلى أكبر ملجأ للبقاء على قيد الحياة على سطح الأرض، تحسباً لـ نهاية العالم وكوارث الكرة الأرضية".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "الملاجئ المستحدثة تقع بالقرب من منطقة بلاك هيلز في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسمى فيفوس أكس بوينت وتعرف أيضاً بـ "مخابئ يوم القيامة"، وهي مخصصة فقط للقادرين مادياً، حيث يصل سعر المستودع الواحد إلى 35 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ ألف دولار سنوياً لكل عام".

ولفتت "ميرور" إلى أنّ "المستودع الواحد يتسع لـ24 شخصاً، وسيتم تخزين حاجيات كل مشتر، مثل السيارات والتحف الفنية وحتى الحيوانات الأليفة، ويمكن تصميمه حسب رغبة كل شخص".

مصدر الصور: Vocea.biz

للمزيد:

اكتشافات أثرية في أبوظبي ترسم أطراً أوسع لـ8 آلاف عام مضت