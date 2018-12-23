مهرجان الجنادرية ينطلق في الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انطلقت في السعودية أنشطةُ النسخةِ الثالثة والثلاثين من المهرجانِ الوطني للتراثِ والثقافة والمعروفِ باسم الجنادرية، بمشاركةِ دولة إندونيسيا كضيفةِ شرف في المِهرجان.



ويتضمن المهرجان، أنشطةًً ثقافية وفنية ورياضية إضافةًً إلى الأجنحةِ المُعتادة للوزاراتِ والهيئاتِ السعودية وأجنحةِ دولِ مجلس التعاون الخليجي وجناحِ ضيفة الشرف إندونيسيا.

وتحت عنوان "وفاء وولاء"، كرم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الافتتاح ثلاث شخصيات محلية بارزة هي عالم الرياضيات علي بن عبد الله الدفاع، والكاتب والناقد عبد الفتاح أبو مدين، والطبيبة سمر بنت جابر الحمود بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وشاركت الهيئة العامة للترفيه لأول مرة هذا العام في المهرجان، وذلك بجناح كبير مقام على مساحة 22 ألف متر مربع.

وتشهد هذه الدورة العديد من الفعاليات داخل الأجنحة المشاركة، لتشمل أركان الحرفيين، والسوق الشعبي، إلى جانب المشاركة المتميزة دوماً لدول مجلس التعاون الخليجي، التي خصص لها مقرات دائمة، ليقدمون فيها برامجهم المختلفة طيلة أيام المهرجان.

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