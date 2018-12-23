مباشرة على الهواء.. مذيع ينقذ رجلاً من الموت!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن مقدم البرامج الإذاعية البريطاني إيان لي، من إنقاذ حياة رجل كان يحاول الإنتحار، من خلال إبقائه على الهاتف لمدّة 30 دقيقة خلال بث مباشر ريثما وصلت سيارة الإسعاف.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "الاندبندنت"، فإنّ "الرجل الذي يدعى كريس (59 عاماً)، اتصل بالبرنامج الذي يقدمه لي (45 عاماً)، وأخبره بأنه تناول جرعة زائدة وأنه مستلقٍ في شارع بمنطقة بليموث منتظراً الموت". ولفت الرجل إلى أنه "يعاني من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة"، قائلاً لـ"لي": "أنا موجود بالقرب من ملهى ليلي، ولا أريد أن أموت إيان".

عندها، تحرك لي بطريقة ذكية، حيثُ عمد إلى إبقاء الرجل على الهاتف لمدة 30 دقيقة، ريثما تتمكن خدمات الطوارئ من تحديد موقعه. لقد شعر لي أثناء المكالمة بالقلق الكبير على كريس، إذ أن الأخير كان يتوقف عن الحديث أحياناً. وخلال البث، توجه لي إلى الرجل بالقول: "اسكت يا رجل، أنا أحبك، قد ترغب بالموت، لكننا نستطيع التحدث عن ذلك غداً". وأضاف: "يا رجل، البلد بأكمله يستمع إلينا وأنت اختفيت لمدة 10 دقائق".

وفي هذا الوقت، عمد معدو البرنامج إلى تقديم كافة تفاصيل الاتصال لخدمات الطوارئ. وبالفعل، فقد نجحت الشرطة بعد مضي 27 دقيقة على تحديد مكان الإتصال. وعلى الفور، تمّ نقل كريس إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد هذه الحادثة، غرّد مقدم البرامج البريطاني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نجحنا في إبقاء الرجل على الخط، وجعله يصف لنا ما يرتديه ومكان وجوده، ثم أرسلنا الإسعاف والشرطة لإنقاذه. لقد عشت 30 دقيقة من أقسى اللحظات في حياتي، تخللتها فترات طويلة من الصمت ظننت فيها أن كريس قد مات. شكراً للجميع على الكلمات الرقيقة، كان يومًا غريبًا للغاية".

الجدير ذكره أن لي، واجه مشاكل نفسية في الماضي، وأفكاراً بالانتحار عندما كان يتناول مضادات الاكتئاب.

(إيان لي - misrtalateen)

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