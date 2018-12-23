كيف تؤثر ملابسك على مزاجك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فدوى السباعي)

البعض يقول نحن ما نرتديه! والبعض الآخر يقول إن الملابس هي مجرد قطع قماش. ومع ذلك، فقد وجد الخبراء أن الملابس التي نرتديها تؤثر فعليًا على مزاجنا. فالناس يحبون ملابس معينة لأنها تجعلهم يشعرون بالرضا، وعندما يبدون جيدين، يشعرون بحالة جيدة ويكون لهم أداء أفضل في حياتهم الشخصية والمهنية.

يشير الباحثون إلى أن ارتداء الملابس لا يحسن فقط من المزاج، بل أيضا يرتدي الناس الملابس لتحسين أو إخفاء عواطفهم. وعلى الرغم من الاعتماد على الملابس لتعزيز الشعوربالثقة، يلوم الناس أيضًا بعض الملابس عندما لا تبدو كما يتوقعون، إليكم كيف تؤثر ملابسنا على مزاجنا:

1. تحصل الأمور كما تريد:

يمكن أن يكون لملابسنا تأثير إيجابي على الأشياء التي نريدها أن تحصل كما نريد. فإذا كنت ترتدي ملابس مناسبة، يمكن لذلك أن يمكنك من اقناع الآخرين بوجهة نظرك و الفوز في الجدال.

2. تشعرك بالسعادة

يرتدي بعض الأشخاص الملابس التي تعكس مزاجهم، في حين يرتدي آخرون الملابس التي تغير من مزاجهم. فبعض الناس يرتدون ملابس تجعلهم يبدون سعداء ، بينما في الواقع ، قد يشعرون بالإحباط.

3. تحفزك على ممارسة الرياضة

ارتداء الملابس المناسبة لجلسة اليوغا أو الصالة الرياضية يمكن أن يحفزك على أداء أفضل. إذا اشتريت حداء جديدا للركض، فستنتظر شروق الشمس لتصل إلى مضمار الجري. إذا كان حافزك لممارسة الرياضة

ضعيف، اقتناء ملابس رياضية جديدة يمكن أن يحفزك على ذلك.

4. تشعرك بالقوة

البدلة الرسمية تستحضر إحساساً بالقوة لدى مرتديها وتغرس الشعور بالاحترافية في بيئة المكتب. و تشير الدراسات إلى أن ارتداء ملابس أنيقة في العمل يمكن أن يعزز مهنيتك.

5. تساعدك في انقاص الوزن

قد تأخذ بعض النساء التمارين على محمل الجد فقط لتقليل الوزن حتى يتمكنوا من ارتداء ملابس معينة. فقد يشجع ارتداء الجينز منخفض الخصر على ممارسة الرياضة و اعتماد أكل صحي.

6. تجعلك تبدو أكثراحترافية

يظهر الناس مزيداً من الاحترام لشخص يرتدي الزي الذي يمثل مهنته، لأن ذلك يضهره أكثر احترافية و يعكس تفانينه وهويته.

7. تساعدك على التركيز بشكل أفضل



قد تكون مرتاحًا أكثر أثناء وجودك في المنزل، ولكن في اللحظة التي ترتدي فيها اللباس الذي تتطلبه مهنتك، تصبح فجأة أكثر يقظة ووعيًا بهويتك. هذا لا يجعلك فقط أكثر جدية في وظيفتك ولكن أيضا يساعدك على

التركيز بشكل أفضل.

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