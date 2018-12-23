في قلب الطبيعة.. أخطر دب يصبحُ نجم تصوير! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو التقطه مصور روسي يدعى مكسيم ديمنيوف، لـ "دبّ أبيض" قطبي، يعتبر من أخطر الدببة على الكرة الأرضية.

وأبدى ديمنيوف الذي يصور الطبيعة والكائنات فيها، جرأة كبيرة بتعامله مع الدب الذي بدا وكأنه نجم تصوير، رغم المسافة القصيرة التي تفصل بينهما والتي تشكل خطراً على حياة المصور.

وقام ديمنيوف بتصوير الدب الذي كان يقترب من معدات التصوير مرات عديدة، والتقط صوراً عديدة له بوضعيات مختلفة. إلاّ أن الملفت هي برودة الأعصاب لدى المصور، الذي بدا وكأنه يقف أمامه حيوان أليف.

الجدير ذكره أن ديمينوف يشارك بنشاطات فرقة "حراس الدببة" التي تقوم بدوريات تراقب الأراضي الشمالية (ساحل المحيط المتجمد الشمالي في ياقوتيا وتشوكوتكا) خلال فترة هجرة دببة القطب، من سبتمبر/ أيلول إلى يناير/كانون الثاني.

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