عائلة تدفع 135 ألف دولار.. والسبب "ضجيج أطفالها"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفعت سيدة بريطانية تدعى سرفناز فولادي، دعوى قضائية على زوجين يسكنان فوق شقتها في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بسبب "الضجيج غير المحتمل لأطفالها".

ولفتت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أنّ "فولادي البالغة من العمر 39 عاماً، أشارت إلى أنّ الأسرة التي تقطن فوق منزلها مكوّنة من زوجين و3 أطفال، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل ضجيجهم، خصوصاً في فترات ما بعد منتصف الليل".

ولفتت السيدة إلى أنها "منذ العام 2010، وهي تعاني من المشكلة نفسها، وتواصلت أكثر من مرّة مع العائلة دون جدوى".

وأوضحت "ميرور" أنّ "محكمة في لندن قضت لصالح السيدة فولادي، وفرضت على الزوجين مبلغاً قيمته 135 ألف دولار لدفعه لجارتهما. إلاّ أن الأسرة استأنفت الحكم، لكن المحكمة العليا أيّدت قرار المحكمة الأول، وطلبت تركيب "عازل الصوت" في غرف منزل العائلة، لمنع صوت الأطفال الصاخب من إزعاج الآخرين.

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