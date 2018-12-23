تصميمها أنيق.. تعرفوا إلى سيارة "سوزوكي جيمني 2019" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "سوزوكي" العالمية النقاب عن سيارتها الجديدة "سوزوكي جيمني 2019" التي تمتاز بالكثير من المواصفات الجديدة.

وتتضمن السيارة الجديدة محركاً جديداً تبلغ سعته 1.5 ليتر ويولد 101 حصاناً من دون الاعتماد على شاحن هواء أو أي من التقنيات الأخرى كحقن مباشر للوقود. ويعمل المحرك الجديد على نقل الحركة إلى العجلات عبر علبة "تروس" يدوية خماسية النسب، كما أنها ستتوفر أوتوماتيكية أيضاً. غير أن "سوزوكي" لم تفصح عن أي أرقام متعلقة بالآداء، لكن المعلومات تشير إلى أنّ "التسارع في السيارة الجديدة يتراوح من 0 إلى 100 كلم/س، ويستغرق أكثر من 10 ثوانٍ".

إلى ذلك، فقد كشفت الشركة أنّ "متوسط الاستهلاك في السيارة الجديدة يبلغ 6.6 ليتر لكل 100 كلم، فيما تقف السرعة القصوى عند حاجز 145 كلم/س".

وتتميز "جيمني" بسلاستها وهدوئها عند السرعات العالية، وانسيابها على الطرقات المعبدة. ومع وزنها الخفيف، وبنيتها الملائمة، وزاوية دخول وخروج كبيرة، يصعب أن تقف التضاريس الوعرة كعائق أمامها.

وعلى صعيد الهيكل الخارجي، فإنّ "جيمني 2019" تعتبرُ سيارة رائعة بمصابيح دائرية لامعة، كما أن الألوان تبرز جمال الهيكل وتناسقه. وتصميمه الأنيق. أمّا التصميم الداخلي، فيأتي في إطار جذاب، في حي أن لوحة القيادة تتميز بالبساطة، لكنها أنيقة مع تحكم سهل ومباشر في كل شيء، في حين أن الشاشة الوسيطة تتيح للسائق امكانية التحكم من خلالها بمستوى صوت جهاز الموسيقى.

مصدر الصور: wheels.ae

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