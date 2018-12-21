3 عادات يحرص الناجحون على ممارستها يوميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتساءل أحدنا عن الفارق بين الفشل والنجاح، لا شك أن المسألة لا يمكن اختزالها بجملة واحدة او فرق واحد، إلا أن سمات معينة قد تميز أصحاب الطموح والإجتهاد عن سواهم من الناس، إذ يحرص أكثر رواد الأعمال نجاحا، على فعل أشياء تمثل جانبا من أسرار نجاحهم، الذي يعتبره الكثيرون مصدر إلهام لهم.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن من بين الأشياء، التي أثارت دهشة بعض المراقبين حول أكثر رواد الأعمال شهرة في العالم، هو أن غالبيتهم يستيقظ في الـ4 صباحا، ويبدأ عمله قبل شروق الشمس.

ولفتت الصحيفة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت الكثير من المعرفة حول ما يفعله أكثر الأشخاص نجاحا في العالم، ومنها تناولهم وجبة الإفطار، وعمل التمارين الرياضية، إضافة إلى استيقاظهم قبل الشروق.

وذكرت الصحيفة إن موعد استيقاظ الأشخاص الناجحين في العالم يثير الكثير من الجدل، وأشارت إلى أسماء بعضهم مثل ميشيل أوباما، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" العالمية، الذي قال إنه يبدأ العمل قبل شروق الشمس، بينما يقول الممثل الأميركي مارك والبيرغ، إنه يبدأ العمل منذ الثانية والنصف صباحا.

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