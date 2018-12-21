بورش تطلق سيارتي 718 بوكستر / كايمان T 2019 (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( wheels.ae )

في كشف بورش عن 718 كايمان تي و 718 بوكستر تي ، أجاب صانع السيارات الألماني على الأسئلة التي أثارتها بعض وثائق VIN في وقت سابق من هذا العام.

فعلى خطى 911 كاريرا T، قدمت بورش فئة T أيضاً من طرازاتها الأقل شأناً، أي 718 كايمان وشقيقتها المكشوفة 718 بوكستر، وذلك عبر تزويدهما بمحرك رباعي الأسطوانات يتنفس قسرياً بواسطة التوربو ويولد 295 حصاناً مع 380 نيوتن متر للعزم، ويقترن بعلبة تروس يدوية من ست نسب أنانية أو حتى أوتوماتيكية من نوع PDK عند الطلب.

وبغض النظر عن وضعية السقف، تتسارع السيارتان من 0 إلى 96 كلم/س في 4.9 ثانية مع علبة التروس اليدوية، وينخفض الزمن بمقدار 0.2 ثانية مع علبة PDK. ويمكن خفض الزمن أكثر في وضعية سبورت بلاس إلى 4.5 ثانية والوصول إلى 275 كلم/س كحد أقصى للسرعة.

وبينما تم جلب المحرك كما هو من الفئات الأساسية لكل من 718 بوكستر و718 كايمان، فإن فئة T حصلت على نظام إدارة نشط لأنظمة التعليق ساهم بخفض الخلوص بمقدار 20 ملم، طبعاً لتحسين الأداء وزيادة الثبات. كما حظيت T بحوامل نشطة للمحرك وقفل للترس الخلفي التفاضلي مع نظام توزيع العزم تفاضلياً.

مظهرياً، ليس من السهل تمييز فئات T عن البقية إذا ما أغلفنا النظر إلى الاسم المطبوع جانباً، وأفضل طريقة لذلك هي التركيز على لون المرايا الخارجية الرمادية والعجلات قياس 20 بوصة المطلية باللون الرمادي اللامع.

من الداخل، يمكن بسهولة التمييز مع وجود مقود رياضي ومقاعد سوداء اللون محفور على مساندها أرقام 718، كما يوجد شعار بوكستر T أو كايمانT في الداخل، مع غياب لمقابض الأبواب واعتماد شرائط قماشية عوضاً عنها لخفض الوزن. الأمر نفسه ينطبق على نظام الترفيه والمعلومات الغائب والذي يمكن طلبه دون أي تكلفة إضافية.

بالحديث عن التكلفة، ما يميز بورشه 718 بوكستر/كايمان T حقاً هو بساطتها وسعرها الملائم لشريحة أوسع من العملاء، فحسب الألمانية يمكن الحصول على نسخة منهما بسعر يقل بما يتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة من نظيراتهما الأساسية... وهذا أمر مثير للغاية طبعاً! شكراً بورشه لأنك تهتمين حقاً بعشاق القيادة فوق أي شيء آخر...

مصدر الصور : wheels.ae

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