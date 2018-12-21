بعد 25 عاما القاهرة تحتفي بالفائزين بجوائز الدولة لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتفت القاهرة يوم الخميس 20 كانون الأول (ديسمبر) بالفائزين بجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2018 وذلك خلال احتفال رسمي كبير أقيم بدار الأوبرا المصرية في تقليد غاب عن المشهد الثقافي المصري 25 عاماً.

وبقرار جمهوري، استُحدثت هذه الجوائز 1958 على أن تُقدم كل عام للمبدعين المصريين الذين يتسلمونها من أرفع القيادات بالدولة إلا أنه بمرور السنوات اقتصر الأمر على إعلان أسماء الفائزين دون احتفال يليق بالقيمة الأدبية للجوائز.

وفي 2018 أعادت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الاحتفال من جديد في الأوبرا بحضور عدد من وزراء الدولة والدبلوماسيين العرب وجموع الكتاب والأدباء المصريين.

ونقلت وكالة رويترز أن الوزيرة في كلمتها يوم الخميس قالت "يأتي هذا الاحتفال بعد غياب سنوات طوال، من أجل الذين وهبوا حياتهم للجمال والرقي الإنساني والحضاري".

وتابعت قائلة "نأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح في زيادة عدد جوائز النيل للمبدعين العرب، واستحداث جائزة أخرى للنيل تخصص للمبدعين الأفارقة، وكذلك تقديم منح دراسية في الفنون للشباب الأفريقي، في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي".

وأشارت إلى أنه جاري العمل حالياً على تطوير جائزة نجيب محفوظ ورفع قيمتها المالية لتصبح 350 ألف جنيه (نحو 20 ألف دولار)، وأن تكون الجائزة ذات توجه عربي لدعم الإبداع الروائي العربي في كل مكان.

مصدر الصورة: موقع اليوم السابع

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