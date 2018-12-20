لحظات رعب.. تيار نهر قوي يجرف أما وأطفالها بالفلبين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

عاشت امرأة وأطفالها الثلاثة لحظات مرعبة بعد سقوطهم في مياه نهر تاموغان في الفلبين، أثناء قيام الأم بغسل الملابس، حيث جرفهم تيار النهر القوي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الأم الفلبينية كارين بونغان، وأولادها الثلاثة حالفهم الحظ ووصلتهم المساعدة في الوقت المناسب، بعد أن تمكنوا من التمسك بالأعمدة الخرسانية الداعمة لجسر فوق النهر.

واندفع مباشرة لإنقاذ العائلة رجل الإطفاء، جوكر ليناو، وسائق شاحنة اسمه، مارك أنتوني، وصور أحد شهود العيان الكثر عملية الإنقاذ.

وتظهر مشاهد الفيديو نزول رجل الإطفاء والسائق من الجسر إلى النهر بمساعدة حبل، وساعدا أفراد العائلة على الصعود إلى الجسر.

ولم يصب أي أحد من العائلة بإصابات بليغة، إلا أن الأم خلعت كتفها أثناء عملية الإنقاذ وأصيب المنقذان ببعض الخدوش البسيطة.

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