عش مغامرة الهجرة غير الشرعية في مدينة ألعاب مكسيكية (فيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مرت السنوات الفائتة بزخم كبير من أخبار المهاجرين الذين فروا من حروب تطحن بلدانهم، أو ظروف معيشية صعبة، وشغلت قصصهم الإعلام العالمي، وجمعيات حقوق الإنسان، بعضها كان مؤلما والبعض الآخر كان يحمل في طياته أملا كبيرا بالحياة.

وتقدم إحدى مدن الملاهي في المكسيك فرصة للزوار لخوض تجربة الهجرة غير الشرعية، عبر محاكاة عبور غير قانوني إلى الولايات المتحدة في رحلة ليلية تستمر لـ4 ساعات خلال التضاريس الصعبة.

أعلنت مدينة ملاهي بارك إكو ألبيرتو، عن تجربة غير عادية عبر موقعها على الانترنت، تتمثل في محاكاة عبور غير شرعي للحدود المكسيكية الأمريكية. ويشير الإعلان إلى أن تجربة عبور الحدود بشكل غير شرعي، تم البدء بها في عام 2004، وتبلغ تكلفتها 17 دولاراً أمريكيا للشخص الواحد.

وتهدف هذه التجربة إلى توعية الشباب المكسيكيين بالمخاطر التي قد يتعرضون لها إن فكّروا في الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة، بحثاً عن الحلم الأمريكي. ويقوم المشرفون على التجربة بتحذير المشاركين من أنهم يجب أن يتحلّوا بحالة بدنية جيدة ويرتدون أحذية مناسبة للمشي في التضاريس الصعبة.

وتبدأ تجربة عبور الحدود بإلقاء خطاب تحفيزي للمشاركين، وإعطائهم فكرة عن أهداف التجربة الحقيقية. ومن ثم تبدأ الرحلة عبر المناطق الجبلية حتى نهاية الطريق.

ويقول القيمون على مدينة الملاهي إنّ هذه التجربة لا تنطوي على عبور فعلي للحدود، ولا يتم اختراق أي قوانين خلالها، ومع ذلك فقد بُذلت جهود لجعل المشهد أقرب ما يكون إلى الواقع.

يذكر أن أنشطة مدينة الملاهي التقليدية، تشمل رحلات في قوارب الكاياك، والنزهات الجبلية، والسباحة في الحدائق المائية، بحسب ما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

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