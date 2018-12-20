حفل زفاف هندي ينتهي بمعركة بالصحون والكراسي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد الزفاف مناسبة للفرح يتجمع فيها الأهل والأصدقاء والجيران، تبنى فيها الذكريات وتتآلف الوجوه، ولكل ثقافة ومجتمع طريقة مختلفة للاحتفال، وعلى الرغم من تمايزها إلا أن القاسم المشترك الأكبر فيها يبقى الفرح وكرم الضيافة بالطبع.

وقد انتهى حفل زفاف في مدينة البنجاب الهندية بطريقة مأساوية عندما نفذ الطعام ولم يعد كافياً للضيوف. فتحول حفل الزفاف إلى معركة تراشق فيها الضيوف بالصحون والكراسي. وانتشر فيديو صوره أحد الحضور يظهر الفوضى العارمة كما بدأ عدد من الحضور برمي عشوائي للكراسي والصحون. وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

والجدير ذكره أنه لم يعرف إذا ما ألقت السلطات القبض على أحد خلال الحفل.

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