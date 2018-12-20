تدخل في مخاض مبكر بسبب عرض كوميدي مضحك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ريكورد )

ماذا يمكن أن يحدث لك من شدة الضحك ؟ تدمع ، تبكي ، تؤلمك معدتك ؟ ماذا أيضاً ؟ تخيل أن سيدة ولدت من شدة الضحك !

هذا حدث بالفعل فقد أصيبت امرأة بريطانية حامل، بآلام المخاض قبل أسبوعين من موعد ولادتها، بسبب حضورها عرضاً مسرحياً كوميدياً مضحكاً في عام 2012.





آنا ويليس (41 عاماً) كانت تشاهد عرضا مسرحيا كوميديا في المسرح الملكي البريطاني وهي حامل ، ومن شدة طرافة الممثلين أصيبت بنوبة ضحك هستيرية أدت إلى دخولها في المخاض ونقلها إلى المستشفى للولادة.

وقالت آنا التي تعمل كممرضة، إن العرض المسرحي كان مضحكاً لدرجة أنها لم تتمكن من التوقف عن الضحك، ما أدى إلى دخولها في المخاض عند عودتها إلى المنزل.





وأضافت: "قبل 6 سنوات باغتتني آلام المخاض بعد عودتي من العرض المسرحي مباشرة، وقصدت المستشفى بعدما استدعيت والدي ووالدتي، لأضع مولودي هاري الذي رأى النور قبل أسبوعين من موعد مجيئه إلى هذا العالم. ولد هاري بعد 10 دقائق من وصولنا إلى المستشفى"

يذكر أن الطفل هاري الذي بلغ من العمر 6 سنوات، واظب على حضور عروض مسرح رويال بانتومايم مع عائلته، منذ ذلك الحين، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ريكورد البريطانية.

مصدر الصور : ديلي ريكورد

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