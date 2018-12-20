بريطانيا.. سيدة تفقأ عين سائق تاكسي بكعب حذائها والسبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ذا صن )

اعتدت زبونة على سائق تاكسي في بريطانيا بالضرب بكعب حذائها العالي ما تسبب بفقدانه للبصر في إحدى عينيه.



وذكرت التقارير أن المرأة التي كانت برفقة رجل و3 فتيات، هاجمت السائق آفاق افتخار (32 عاماً) وهي تحت تأثير الكحول، بعد أن طلب منها مغادرة السيارة، عندما بدأت تتقياً وهي تشعر بالإعياء.





ويقول افتخار: "أوقفت السيارة على جانب الطريق، وترجلت لأطلب من المرأة أن تخرج لتتقياً بعيداً عن سيارتي، عندما لاحظت أن فتاة أخرى برفقتها كانت تسرق المال من السيارة".



وأضاف :"أخبرتهم أنني سأتصل بالشرطة، لكنهم استمروا بمهاجمتي، وقلت لهم يمكنكم أن تأخذوا ما تشاؤون وتدعوني وشأني".



ولم تكتف المرأة بذلك، وسارعت لاستخدام حذائها لضرب السائق، مما تسبب له بإصابات خطيرة في عينه اليمنى، بالإضافة إلى جروح في رأسه، وظل الدم يسيل منه لعدة دقائق قبل وصول المساعدة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.





وخضع افتخار وهو مهاجر باكستاني لعملية جراحية استمرت لأربع ساعات، إلا أن الأطباء أخبروه أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ عينه، وأصبح مهدداً بفقدان عمله نتيجة لذلك.

مصدر الصور : ذا صن

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