الديناصورات تعاطت المخدرات قبل 100 مليون سنة

أخبار الآن دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إكتشف علماء أمريكيون متخصّصون بدراسة الديناصورات، حفرية قديمة يعود تاريخها لنحو 100 مليون سنة في منجم كهرمان في ميانمار، تحتوي على عينة من فطريات "مسببة للهلوسة" كانت محفوظة في أحجار الكهرمان التي عُثر عليها.



ويقول علماء من جامعة أوريغون الأمريكية , إن الفطريات التي تم العثور عليها , تبين أن منشأها الديناصورات آكلة النباتات العملاقة، والتي تعتبر غذاء أساسياً لبعض الأنواع من الديناصورات الضخمة.

وبحسب العلماء فإن ما يثير الدهشة في الأمر أن هذه الفطريات تشبه إلى درجة كبيرة في تركيبها فطر "إرغوت"، الموجود حالياً، وهو الذي يدخل في تركيب عقار ثنائي إيثيل حمض الليسرغيك، المعروف بـ"LSD" المخدر.

و وفق العلماء، فإنه من المتوقع أن هذا الفطر كان ينبت بطول الحشائش وكان مصدر غذاء لتلك الأنواع من الديناصورات، وربما كان يسبب لها الهلوسة، كما أشاروا إلى أن تلك التي تقتات عليه كانت تفترسها أخرى أكبر حجماً منها.

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