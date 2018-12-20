الجينز.. هل هناك حاجة لغسله؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر بنطال "الجينز" من أكثر قطع الملابس شعبية بين الرجال والنساء على حدّ سواء. فإلى جانب أنه يعطي مظهراً جميلاً ويلائم مختلف الألوان، فإنه يوفر الراحة كما أنه لا يتسخ بسرعة.

ومؤخراً، طرحت المدونة آلي فلين موضوع غسيل "الجينز" على موقع "ويل آند غود"، وأوردت سؤالاً قد يهم الكثيرين، وهو: هل هناك حاجة لغسيل الجينز؟

وفي موضوعها، طرحت فلين السؤال هذا على خبيرة مختصة بالموضة، وهي هيذر لودوكا، التي أشارت إلى أن "فترات غسل الجينز تعتمد على نوعية صنعه"، لافتة إلى أنّ "الجينز الكلاسيكي المصنوع من القطن بنسبة 100% ، وكذلك المُصمَّم لكي لا يتشكل بشكل الجسم (ٍStraight)، لا ينصح بغسيلهما إلا عند الحاجة الضرورية".

وأوضحت الخبيرة أنّه "إذا كان البنطال بالمقاس "النحيف" أو "سكيني"، فيتوجب على الشخص غسله بعد كل بضعة مرات يرتديه فيها، حتى يتقلص لحجمه "النحيف" مجدداً". وتابعت: "إذا كانت نطال الجينز يعتمد على الخصر اللاستيكي (القابل للتمدد)، فسيكون غسله بعد كل مرة أو مرتين ضرورياً، لأن البنطال الذي يعتمد على الخصر اللاستيكي، تتمدد ولا تعود لحجمها السابق".

وكشفت لودوكا عن "نصيحة للحفاظ على بنطال الجينز من دون غسله، وذلك من خلال وضعه في الثلاجة لبعض الوقت لقتل كل أنواع البكتيريا من دون تغيير شكله أو حجمه".

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